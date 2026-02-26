Výkonná riaditeľka Svetového potravinového programu (WFP) Cindy McCainová vo štvrtok oznámila, že plánuje odstúpiť z funkcie. Došlo k tomu niekoľko mesiacov po tom, čo prekonala ľahšiu mozgovú príhodu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Naozaj som dúfala, že budem schopná dokončiť svoje funkčné obdobie, no zdravotne som sa ešte nezotavila natoľko, aby som mohla naplno plniť náročné požiadavky tejto práce,“ uviedla McCainová v stanovisku na platforme X. „Je to jedno z najnáročnejších rozhodnutí, ktoré som kedy musela urobiť,“ skonštatovala.
Cindy McCainová nastúpila do funkcie v roku 2023. Predtým pôsobila ako veľvyslankyňa USA pri organizáciách OSN pre výživu a poľnohospodárstvo. Vlani v októbri však prekonala ľahkú cievnu mozgovú príhodu a očakávalo sa, že sa z nej dokáže naplno zotaviť, uvádza sa vo vyhlásení WFP. Odcestovala preto domov do Arizony, aby sa tam liečila, a podľa plánov sa chcela vrátiť do sídla organizácie v Ríme po tom, čo to schvália lekári.
Po odchode riaditeľky môže americký prezident Donald Trump navrhnúť jej nástupcu. Spojené štáty sú najväčším darcom WFP, pripomína Reuters.