Opitý zákazník najprv vynadal zamestnancom, neskôr ich napadol.
Polícia v mexickom meste Paris zadržala 41-ročného Anthonyho Newhuisa po tom, ako vyvolal konflikt v prevádzke s rýchlym občerstvením. Informoval o tom denník The Sun. Pred Newhuisom sa mali brániť viacerí zamestnanci.
Dvakrát prišiel opitý
Newhuisa mali z prevádzky reťazca Whataburger vyhodiť po tom, ako v nej vynadal zamestnancom. Do reštaurácie sa však vrátil a údajne fyzicky napadol člena personálu.
Jeden zo zamestnancov sa pokúšal brániť pred opitým Newhuisom pomocou odpadkového koša. Akt sebaobrany zaznamenal vo videu ďalší zákazník, Billy Jones.
Jones pre Fox 4 News priblížil, že obrane so smetným košom predchádzala obrana pred Newhuisom, pri ktorej mal ďalší zamestnanec použiť kovové sitko z fritézy a udrieť ho ním po hlave.
Na parkovisku ho čakali policajti
Newhuis sa po útoku najprv zrútil na zem. Z tej však napokon vstal a s ťažkosťami vyšiel pred budovu Whataburger. Na parkovisku ho už čakali policajti, podľa ktorých utrpel zranenia hlavy.
„Zadržali ho a obvinili z ublíženia na zdraví, intoxikácie na verejnosti a výtržnosti.“
K incidentu sa vyjadril hovorca spoločnosti Whataburger, ktorý potvrdil súčinnosť pri vyšetrovaní. „Podobné prípady berieme vážne a zodpovedným orgánom poskytujeme plnú súčinnosť,“ dodal.