Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) podporil z Modernizačného fondu investície za vyše 141 miliónov eur do energetickej hospodárnosti verejných budov.
Podpora smeruje do 140 projektov, predovšetkým do modernizácie a obnovy obecných úradov, kultúrnych domov, materských, základných či stredných škôl, ale aj športovísk či kultúrnych inštitúcií. TASR o tom informoval odbor komunikácie envirorezortu.
„Ide o historicky najväčšiu pomoc, akú kedy envirorezort ponúkol samosprávam pri rekonštrukcii verejných budov,“ poznamenal odbor komunikácie. Taraba považuje za dôležité, aby štát investoval do zmysluplných projektov a skutočnej ochrany životného prostredia. „Som veľmi rád, že z Modernizačného fondu, a, čo je kľúčové, mimo prostriedkov štátneho rozpočtu, smerujeme financie nielen do modernizácie priemyslu, využívania stabilných a bezpečných obnoviteľných zdrojov energie či teplárenstva, ale rovnako aj do projektov samospráv, ktoré prinesú energetickú úsporu, zvýšia komfort života ľudí a samosprávam ušetria financie, ktoré môžu využiť na svoj ďalší zmysluplný rozvoj,“ povedal minister.
Komplexnou obnovou prejdú podľa rezortu obecné úrady, kultúrne domy či školské zariadenia, knižnice, komunitné centrá, múzeá aj kultúrne pamiatky. Tvrdí, že záujem o túto oblasť bol zo strany samospráv obrovský. Podporené boli projekty s najvyššou energetickou úsporou a rovnako aj tie, ktoré disponovali právoplatným stavebným povolením na realizáciu prác.
Ministerstvo životného prostredia priblížilo, že medzi oprávnené aktivity projektu patrí nielen zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, ale aj podpora výroby tepla či teplej vody. Okrem zateplenia budov, elektroinštalácie či výmeny svietidiel môžu samosprávy vymeniť zdroj tepla, obstarať tepelné čerpadlo, postaviť dažďovú záhradu alebo zelenú strechu.
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti verejných budov podporoval envirorezort vďaka výnosom z obchodovania s emisnými kvótami aj v minulosti do výšky projektu maximálne 500.000 eur. Prostriedky z Modernizačného fondu vo štvrtok Taraba nasmeroval do výzvy, ktorá umožnila podporiť projekt do výšky piatich miliónov eur, pričom minimálna výška projektu bola stanovená na 500.000 eur.