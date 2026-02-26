Opozičné KDH je znepokojené úvahami o zrušení hlasovania poštou v parlamentných voľbách zo zahraničia.
Takýto krok by podľa neho predstavoval neopodstatnený zásah do volebných práv občanov. Vidí za tým čistý politický kalkul.
Ide o zbytočné bariéry, tvrdí KDH
KDH vyzvalo vládnu koalíciu, aby od takéhoto zámeru ustúpila. Kresťanskí demokrati to uviedli v stanovisku, ktoré TASR poskytli z komunikačného oddelenia hnutia.
„Zámer strany Smer a celej vládnej koalície je jasný. Keďže dlhodobo vedia, že u občanov žijúcich v zahraničí strácajú podporu a voľby tam nevyhrávajú, rozhodli sa im túto možnosť jednoducho zobrať. Vidíme tu opäť ten istý nebezpečný rukopis: čo im politicky nevyhovuje a čo nevedia ovládať, to jednoducho zrušia alebo obmedzia. Pravidlá demokratickej súťaže sa však nemôžu meniť len preto, že sa niekto bojí volebného výsledku,“ skonštatoval predseda KDH Milan Majerský.
Kresťanskí demokrati si myslia, že obmedzenie volieb zo zahraničia iba na ambasády by vytvorilo zbytočné bariéry pre desaťtisíce občanov. Vyzvali koaličníkov, aby od zámeru ustúpili. Argumentovali, že vláda by sa mala sústrediť na iné problémy a výzvy, pred ktorými stojí Slovensko. „Potrebujeme sa vrátiť k poctivej práci, dodržiavaniu stabilných pravidiel a k riešeniu skutočných problémov, ktoré trápia naše rodiny, nie k účelovému prispôsobovaniu zákonov pre mocenské prežitie jednej strany,“ dodal podpredseda KDH Marián Čaučík.
Premiér v stredu (25. 2.) vyhlásil, že nevylučuje zrušenie hlasovania poštou v parlamentných voľbách zo zahraničia. Vláda podľa neho takýto návrh nepripravuje, ale ak s ním prídu poslanci parlamentu, bude to považovať za dobrý nápad. Chce však, aby sa umožnilo Slovákom voliť na ambasádach a ďalších vytvorených miestach v zahraničí. Argumentoval to tým, že chce zabezpečiť demokratické tajné voľby. S informáciou o možnej úprave voľby zo zahraničia pri voľbách do Národnej rady SR prišlo opozičné hnutie PS ešte v utorok (24. 2.).