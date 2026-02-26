Ministerstvo spravodlivosti varuje pred výzvami na úhradu poplatkov. Tieto si treba overiť.
Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zaznamenalo v uplynulom období zvýšený výskyt rozličných výziev na úhradu rôznych „členských“ alebo „registračných“ poplatkov, ktoré sú zasielané komerčnými subjektmi po zápise do obchodného alebo iného registra.
Tieto výzvy však nemajú charakter úradnej komunikácie štátu ani povinného poplatku, vyplývajúceho zo zákona. Upozorňuje preto podnikateľov a verejnosť, že rezort ani súdy takéto poplatky nevyberajú a nezasielajú na ich úhradu žiadne individuálne výzvy. TASR o tom informoval Dalibor Skladan z tlačového oddelenia MS.
Pravosť požiadavky si overte
Rezort zdôraznil, že nemá kompetenciu regulovať činnosť komerčných subjektov vydávajúcich takéto výzvy, avšak je oprávnený upozorniť na riziko, poskytnúť metodické usmernenie a iniciovať súčinnosť s orgánmi presadzovania práva. V prípade pochybností odporúča pravosť požiadavky overiť a podozrenia na podvodné konanie oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.
„Vo všeobecnosti možno konštatovať, že v takýchto prípadoch zjavne ide o podvodné konanie, zneužívajúce verejne dostupné údaje z obchodných registrov a informačných systémov verejnej správy. Spomínaná praktika je zameraná na vytvorenie dojmu úradnej komunikácie a vyvolanie úhrady finančných prostriedkov bez právneho titulu,“ vysvetlilo MS.
Spresnilo, že vecne ide o oblasť presahujúcu rámec kybernetickej bezpečnosti rezortu spravodlivosti a spadajúcu najmä do roviny trestnoprávnej, ochrany spotrebiteľa a roviny nekalých obchodných praktík, respektíve ochrany osobných údajov a nakladania s údajmi z verejných registrov. Rezort dodal, že z pohľadu legislatívy kybernetickej bezpečnosti ide o incident typu phishing/sociálne inžinierstvo mimo priameho riadenia informačných systémov rezortu.