Chorvátsko je plne pripravené zabezpečiť dodávky ropy pre Maďarsko a Slovensko prostredníctvom spoločnosti Jadranski naftovod (JANAF) a jej ropného terminálu v Omišalji.
Vo štvrtok to uviedol chorvátsky premiér Andrej Plenkovič, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru HINA.
Poznamenal, že kombinovaná ročná kapacita rafinérií skupiny MOL v Maďarsku a na Slovensku je 14 miliónov ton, zatiaľ čo ropovod Adria, ktorý JANAF prevádzkuje, dokáže prepraviť až 15 miliónov ton ročne, čo stačí na úplné uspokojenie potrieb oboch krajín.
Plenkovič odmietol tvrdenia maďarských predstaviteľov, že ropovod Adria je druhoradá alebo nespoľahlivá prepravná trasa. V tejto súvislosti zdôraznil, že by mohol slúžiť aj ako primárna zásobovacia trasa.
Premiér tiež konštatoval, že prebiehajú rokovania medzi spoločnosťou JANAF, chorvátskymi ministerstvami, Maďarskom, Slovenskom a Európskou komisiou, pričom ceny za prepravu sú zosúladené s trhovými sadzbami. Zároveň zdôraznil, že Chorvátsko môže dodať všetku potrebnú neruskú ropu, aby sa predišlo energetickej kríze v oboch krajinách.
„Chorvátsko je tu ako sused, partner a priateľ na to, aby zabezpečilo energetickú bezpečnosť a hladké fungovanie ekonomík Maďarska aj Slovenska,“ povedal Plenkovič.