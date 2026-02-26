Výrobky môžu ohroziť zdravie, hrozí aj poškodenie orgánov. Inšpekcia nariadila ich stiahnutie z trhu.
Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na trojicu výrobkov, ktoré sťahujú z trhu. Informovala o tom na svojom webe. Prívesok, náušnice a náhrdelník podľa nej obsahujú ťažké kovy, ktoré môžu viesť až k poškodeniu orgánov.
Kovový prívesok
Zlatý kovový prívesok sa predával na kusy. Dosahuje rozmery 22 x 4,5 mm a má zlatú farbu.
V prívesku zlatej farby zistili nadlimitný obsah kadmia. Foto: soi.sk
Informácie o výrobku:
- Názov: Kovový prívesok kruh zlatý (B89) 22 x 4,5 mm
- Tvar: Kruh s nerovným/vybíjaným povrchom, zlatej farby
- Balenie: Malý priehľadný plastový obal bez označenia identifikačnými údajmi
Inšpekcia zistila v prívesku nadlimitný obsah kadmia.
„Kadmium je vysoko toxický ťažký kov. Pri kontakte s pokožkou môže dochádzať k jeho uvoľňovaniu a následnej dermálnej expozícii.“
SOI varuje, že pri opakovanom alebo dlhodobom priamom kontakte s kadmiom dochádza k jeho hromadeniu v organizme. To má za následok poškodenie týchto orgánov:
- obličky
- kostné tkanivo
- reprodukčný systém
Náušnice
Strieborné kruhové náušnice sa predávajú po dvoch kusoch v priehľadnom plastovom vrecúšku.
V kruhových náušniciach zistili nadlimitný obsah niklu. Foto: soi.sk
Zavesené sú na plastovom podklade a na obale majú nálepku s týmito informáciami:
- Názov: ITEM NO.: 005
- EAN: 6925510270054
- Distribútor: JANEX RS s.r.o., Cukrovarská 2030. 97901 Rimavská Sobota
- Výrobca: No. 8, Industrial Park of XiDong, NianSanLi Road, YiWU, ZheJiang, China
- Web: www.kozmetikabizuteria.sk
Inšpekcia zistila v zapínacej časti náušníc nadlimitný obsah niklu. Ako spresnila SOI, ide o alergizujúci ťažký kov, ktorý pri dlhšom alebo opakovanom kontakte s pokožkou môže negatívne ovplyvňovať nervový systém, škodí orgánom a potenciálne zvyšuje riziko vzniku rakoviny.
Náhrdelník
Retiazka zlatej farby so zlatým príveskom v tvare symbolu nekonečna sa predávala v priehľadnom plastovom obale bez označenia a identifikačných údajov. Retiazka má dĺžku 490 mm a prívesok rozmery 31 x 13 mm.
Nadlimitné množstvo niklu v náhrdelníku negatívne vplýva na nervový systém a orgány. Foto: soi.sk
Podobne ako v náušniciach, aj v náhrdelníku inšpekcia zistila nadlimitný obsah niklu.Čo robiť, ak ich máte doma?
SOI nariadila stiahnutie všetkých troch výrobkov z trhu. V prípade, že ste si ich už kúpili, máte možnosť vrátiť ich predajcovi, ktorý vám za ne poskytne kúpnu sumu alebo náhradu za bezpečný výrobok v rovnakej sume.
„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si vyššie uvedené náušnice zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať,“ dodala SOI.
Vo výrobkoch pre deti našli stopy azbestu
O stiahnutí výrobkov z trhu informoval vo februári aj obchodný reťazec Action. V hračke, ktorej balenie obsahuje 4 figúrky, podľa reťazca zistili stopy azbestu.
„Figúrky Stretch Squad, 4 kusy, sa sťahujú z trhu, pretože sa zistilo, že výplň rôznych postáv obsahuje stopy azbestu,“ spresnil Action.
Na stiahnutie výrobku z predaja upozornil aj obchodný reťazec TEDi. Čajový set pre deti totiž podľa neho obsahuje malé časti. „Malé časti môžu byť nebezpečné pre zdravie z dôvodu rizika udusenia, a preto sa tento výrobok neodporúča používať,“ spresnil reťazec.