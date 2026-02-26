Výrobky môžu ohroziť zdravie, hrozí aj poškodenie orgánov. Inšpekcia nariadila ich stiahnutie z trhu.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na trojicu výrobkov, ktoré sťahujú z trhu. Informovala o tom na svojom webe. Prívesok, náušnice a náhrdelník podľa nej obsahujú ťažké kovy, ktoré môžu viesť až k poškodeniu orgánov.

Kovový prívesok

Zlatý kovový prívesok sa predával na kusy. Dosahuje rozmery 22 x 4,5 mm a má zlatú farbu.

V prívesku zlatej farby zistili nadlimitný obsah kadmia. Foto: soi.sk

Informácie o výrobku:

  • Názov: Kovový prívesok kruh zlatý (B89) 22 x 4,5 mm
  • Tvar: Kruh s nerovným/vybíjaným povrchom, zlatej farby
  • Balenie: Malý priehľadný plastový obal bez označenia identifikačnými údajmi

Inšpekcia zistila v prívesku nadlimitný obsah kadmia.

„Kadmium je vysoko toxický ťažký kov. Pri kontakte s pokožkou môže dochádzať k jeho uvoľňovaniu a následnej dermálnej expozícii.“

SOI varuje, že pri opakovanom alebo dlhodobom priamom kontakte s kadmiom dochádza k jeho hromadeniu v organizme. To má za následok poškodenie týchto orgánov:

  • obličky
  • kostné tkanivo
  • reprodukčný systém

Náušnice

Strieborné kruhové náušnice sa predávajú po dvoch kusoch v priehľadnom plastovom vrecúšku.

V kruhových náušniciach zistili nadlimitný obsah niklu. Foto: soi.sk

Zavesené sú na plastovom podklade a na obale majú nálepku s týmito informáciami:

  • Názov: ITEM NO.: 005
  • EAN: 6925510270054
  • Distribútor: JANEX RS s.r.o., Cukrovarská 2030. 97901 Rimavská Sobota
  • Výrobca: No. 8, Industrial Park of XiDong, NianSanLi Road, YiWU, ZheJiang, China
  • Web: www.kozmetikabizuteria.sk

Inšpekcia zistila v zapínacej časti náušníc nadlimitný obsah niklu. Ako spresnila SOI, ide o alergizujúci ťažký kov, ktorý pri dlhšom alebo opakovanom kontakte s pokožkou môže negatívne ovplyvňovať nervový systém, škodí orgánom a potenciálne zvyšuje riziko vzniku rakoviny.

Náhrdelník

Retiazka zlatej farby so zlatým príveskom v tvare symbolu nekonečna sa predávala v priehľadnom plastovom obale bez označenia a identifikačných údajov. Retiazka má dĺžku 490 mm a prívesok rozmery 31 x 13 mm.

Nadlimitné množstvo niklu v náhrdelníku negatívne vplýva na nervový systém a orgány. Foto: soi.sk

Podobne ako v náušniciach, aj v náhrdelníku inšpekcia zistila nadlimitný obsah niklu.

Čo robiť, ak ich máte doma?

SOI nariadila stiahnutie všetkých troch výrobkov z trhu. V prípade, že ste si ich už kúpili, máte možnosť vrátiť ich predajcovi, ktorý vám za ne poskytne kúpnu sumu alebo náhradu za bezpečný výrobok v rovnakej sume.

„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si vyššie uvedené náušnice zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať,“ dodala SOI.

Vo výrobkoch pre deti našli stopy azbestu

O stiahnutí výrobkov z trhu informoval vo februári aj obchodný reťazec Action. V hračke, ktorej balenie obsahuje 4 figúrky, podľa reťazca zistili stopy azbestu.

„Figúrky Stretch Squad, 4 kusy, sa sťahujú z trhu, pretože sa zistilo, že výplň rôznych postáv obsahuje stopy azbestu,“ spresnil Action.

Na stiahnutie výrobku z predaja upozornil aj obchodný reťazec TEDi. Čajový set pre deti totiž podľa neho obsahuje malé časti. „Malé časti môžu byť nebezpečné pre zdravie z dôvodu rizika udusenia, a preto sa tento výrobok neodporúča používať,“ spresnil reťazec.

