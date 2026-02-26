Ukrajina nie je podľa českého premiéra Andreja Babiša prioritou jeho vlády. Vojnu musí vyriešiť americký prezident Donald Trump spolu s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami.
Povedal to vo štvrtok v rozhovore pre Deník.cz, kde zároveň zdôraznil, že Česko nenastupuje na cestu smerom k dosiahnutiu 3,5 percenta výdavkov na obranu do roku 2035, ako sa vlani dohodli členské štáty NATO, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„My sme vyhrali voľby s programom pre každodenný lepší život občanov ČR. A to ja robím. Chápem, že opozícia aj pán prezident a ďalší stále hovoria o Ukrajine, ja tomu rozumiem. Bol som prítomný na rokovaní Koalície ochotných na štvrté výročie ruskej agresie, ale to nie je naša priorita. To musí vyriešiť Donald Trump a lídri Európy spolu s prezidentom Zelenským,“ povedal Babiš.
Český minister obrany Jaromír Zůna nedávno uviedol, že hoci tohtoročný rozpočet na obranu bude pravdepodobne o 30 miliárd nižší než plánovala vláda Petra Fialu, výhľady na roky 2027 a 2028 dokazujú, že by sa mal postupne zvýšiť až na vyše 238 miliárd zo súčasných takmer 155 miliárd. Na otázku, či teda Česko nastupuje na cestu zvýšenia obranných výdavkov, odpovedal, že „určite nenastupuje“. „Naša priorita je zdravie našich spoluobčanov, aby žili dlho,“ podotkol predseda vlády.
Dodal, že podľa aktuálneho návrhu rozpočtu na tento rok Česko na obranu dá povinné dve percentá HDP. Dôvody, prečo to nebude viac, už podľa Babiša vo Washingtone vysvetlil minister zahraničných vecí Petr Macinka. Česká vláda chce podľa jej predsedu zaistiť bezpečnosť, dostatok vojakov v armáde a tiež ich adekvátne ohodnotenie, ale konkrétne číslo výdavkov na obranu v budúcich rokoch podľa jeho slov ešte nepadlo. „Určite to bude predmetom koaličného rokovania, ale až keď to bude na stole. Zatiaľ nemáme ani rozpočet na rok 2026,“ povedal Babiš. Rozpočet by mali poslanci schvaľovať budúci týždeň.