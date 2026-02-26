Trestné oznámenie, ktoré dala opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) v súvislosti s adresnou energopomocou, bude riešiť Európska prokuratúra.
Informovali o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii poslanci Národnej rady SR za SaS Branislav Gröhling a Karol Galek.
„Pred pár dňami nám bola doručená informácia od prokurátora, že bolo toto trestné oznámenie posunuté na Európsku prokuratúru. To svedčí o tom, že bolo veľmi kvalitne napísané a svedčí to aj o tom, že peniaze boli naozaj rozhádzané,“ uviedol Gröhling.
Galek pripomenul, že v systéme energopomoci sa vyskytujú chyby a peniaze môže dostať niekto, kto na ne nemá nárok. Zároveň sú prípady, keď energopomoc nedostanú domácnosti, ktoré na ňu nárok majú. „Je to zlyhanie pri správe z verejného majetku, z verejných financií, ktoré idú zo štátneho rozpočtu, do ktorého sa skladáme my všetci v našich daniach, v našich odvodoch,“ povedal poslanec. EP by mala energopomoc skúmať preto, lebo časť financií má byť využitá z fondov EÚ.
SaS pri výpočte nesprávne vynaložených prostriedkov vychádzala z informácií, že chybovosť pri energopomoci je na úrovni 10 %, čo je asi 40 miliónov eur. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) však v jednej z diskusných relácií uviedla iné číslo. „Nekonzistentné dáta ovplyvnili vyplatenie alebo priznanie energopomoci 1 % až 1,5 % domácností,“ tvrdila.