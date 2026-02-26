Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok vyhlásil, že Moskva nemá „žiadny termín“ na ukončenie vojny, ktorú rozpútala proti Ukrajine vo februári 2022.
„Počuli ste nás hovoriť niečo o termínoch? ... Máme len úlohy ... a tie si plníme,“ povedal Lavrov podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry TASS, ktorú citovala agentúra AFP, píše TASR.
Lavrov tak podľa AFP naznačil, že Rusko sa neponáhľa s uzavretím dohody o ukončení vojny. Jeho vyhlásenie zaznelo v deň, keď sa zástupcovia oboch bojujúcich krajín zišli v Ženeve na separátnych rokovaniach s predstaviteľmi Spojených štátov. AFP doplnila, že ide o zložitý vyjednávací proces, ktorý presadzuje americký prezident Donald Trump s cieľom ukončiť boje na Ukrajine.
Niekoľko kôl rozhovorov zatiaľ neprinieslo dohodu. Moskva trvá na tvrdých územných a politických požiadavkách, ktoré Kyjev odmieta ako neprijateľné.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že je priskoro robiť „predpovede“ alebo hovoriť o tom, v akej fáze sa mierový proces nachádza. „Bolo by veľkou chybou pokúšať sa teraz definovať nejakú fázu alebo robiť prognózy,“ povedal.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane vyhlasuje, že na vyriešenie kľúčových sporných otázok – vrátane osudu území na východe Ukrajiny, ktoré sa Rusko snaží ovládnuť – je potrebné jeho osobné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Peskov vo štvrtok zopakoval, že stretnutie na najvyššej úrovni by malo už len potvrdiť hotovú dohodu vypracovanú expertmi a vyjednávacími tímami. Dodal, že rokovania sprevádzajú „pomerne protichodné vyhlásenia predstaviteľov kyjevského režimu“, zatiaľ čo pozícia Moskvy „je dobre známa, konzistentná a nemení sa“.