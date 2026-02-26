Americký prezident Donald Trump označil v stredu herca Roberta De Nira za „chorého a pomäteného“. Jeho vyjadrenia prišli po tom, čo De Niro tento týždeň vyzval Američanov na odpor voči jeho administratíve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Hviezda filmov Taxikár či Krstný otec je hlasným kritikom Trumpa. Na kritiku prezidenta využil vlani aj svoj prejav pri udeľovaní ceny za celoživotné dielo na filmovom festivale v Cannes.
„Trump poriadne zmiatol Roberta De Nira, ďalšieho chorého a pomäteného človeka s - ako sa domnievam - extrémne nízkym IQ, ktorý absolútne netuší, čo robí alebo hovorí – niektoré z týchto činov sú vážne TRESTNÉ!“ napísal prezident USA v dlhom príspevku na svojej platforme Truth Social.
Šéf Bieleho domu v spomenutom príspevku okrem toho zaútočil aj na demokratické zákonodarkyne Ilhan Omarovú a Rashidu Tlaibovú. Jeho vyjadrenia prišli po tom, čo De Niro v podcaste odvysielanom tento pondelok skritizoval prezidenta USA slovami: „Všetci musia držať spolu, aby ich dostali von a vrátili sa na správnu cestu,“ uviedol.
„Príbehom je naša krajina a Trump ju ničí, a ktovie, aké má na to dôvody, ale je to choré,“ povedal 82-ročný herec v podcaste „The Best People with Nicolle Wallace“.
„Ľudia musia odolávať, odolávať, odolávať, odolávať, odolávať. To je jediná cesta,“ dodal De Niro.