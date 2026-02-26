Do nemocníc v Leviciach, Nitre, Nových Zámkoch, Galante a v Komárne previezli po zrážke vlaku s kamiónom v okrese Nové Zámky 14 zranených pacientov.
Jedna osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR (OS ZZS SR).
Podľa OS ZZS SR došlo k udalosti na železničnom priecestí v smere na Bánov v okrese Nové Zámky.
„Na miesto nehody kamióna a malého motorového vlaku sme vyslali šesť pozemných ambulancií záchrannej zdravotnej služby a záchranársky vrtuľník,“ doplnili.