Podvod sa líši od iných tým, že si nežiada inštalovanie aplikácie.
Majitelia iPhonov a iPadov, okamžite si skontrolujte nastavenia kalendára! Výstrahu vydal denník Daily Mail po tom, ako zariadenia spoločnosti Apple zaplavili falošné upozornenia. Stačí jeden klik, a stanete sa obeťou podvodu.
Pozvánky, na ktoré radšej nereagujte
Podvodníci vedia preniknúť do mobilu obete pomocou kalendára. Pozor si treba dať na pozvánky. Foto: pixabay.com
Podvod funguje pomocou kalendára v mobile alebo iPade. Ten je vopred nainštalovaný v zariadeniach, preto sa podvodné konanie len ťažko rozoznáva.
Ako približuje Daily Mail, podvod má niekoľko krokov:
- Používateľ iPhonu alebo iPadu nechtiac klikne na podvodný odkaz na internete.
- Na zariadení sa začnú zobrazovať upozornenia alebo pozvánky z kalendára.
- Po kliknutí na upozornenie alebo pozvánku nasleduje žiadosť o vyplnenie osobných údajov.
- Po vyplnení dotazníka s osobnými údajmi dochádza ku krádeži, resp. podvodu.
Upozornenia, ktoré sa zobrazujú po kliknutí na podvodný odkaz, môžu mať formu bezpečnostných varovaní, oznámení o výhre alebo falošných systémových upozornení. Používateľom sa odporúča, aby na ne neklikali a aby si hneď skontrolovali nastavenia kalendára.
Ako sa zbaviť falošných upozornení
Upozornenia sa na mobile alebo iPade zjavia po tom, ako používateľ nechtiac súhlasí s odoberaním upozornení na falošnom kalendári. Apple pritom zdôrazňuje, že dôležité informácie a varovania nikdy neposiela cez kalendár.
Falošných upozornení sa zbavíte pomocou niekoľkých krokov:
- Prejdite do nastavení zariadenia.
- Zvoľte položku Apky.
- Vyhľadajte Kalendár.
- Zvoľte položku Kalendárové účty.
- V Kalendárových účtoch vymažte všetky položky, ktoré nespoznávate.
Upozornenia môžete odstrániť aj priamo cez aplikáciu Kalendár. V nej kliknite na ikonu „i“ v pravom dolnom rohu a vybrané položky označte za spam.
Pozor aj na falošnú SMS
Polícia vo februári varovala pred falošnou SMS, ktorá obťažuje Slovákov. Jej cieľom je vylákať od používateľov údaje z platobnej karty prostredníctvom odkazu na falošnú stránku napodobňujúcu streamovaciu službu Spotify.
Podvodníci v správe žiadajú príjemcu, aby si aktualizoval platobnú metódu na streamovacej službe. Kliknutím na priložený odkaz a vyplnením údajov však môže dôjsť ku krádeži peňazí.
„Ak ste už o peniaze prišli, volajte do banky, aby vám zablokovali účet, a potom choďte na políciu,“ radí polícia.