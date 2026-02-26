Vo vlaku sa v čase zrážky nachádzalo 17 ľudí, viacerých previezli do nemocnice.
Aktualizované o informácie ZSSK (na konci)
Záchranné zložky zasahujú vo štvrtok predpoludním pri zrážke vlaku s kamiónom. Ako informovala nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti, došlo k nej na železničnom priecestí v Nových Zámkoch.
Po náraze vypukol požiar
Ako spresnila polícia, vodič kamióna zostal po nehode zakliesnený v kabíne. "Aj napriek snahe záchranných zložiek sa mužovi nepodarilo zachrániť život," uviedla.
Vodič kamióna zostal po nehode zakliesnený v kabíne. Foto: facebook.com/KRPZNR
V čase nehody sa vo vlaku malo viezť 17 ľudí, šiestich previezli so zraneniami do nemocnice. Po zrážke vypukol požiar, ktorý sa rozšíril na kamión aj vlak.
V čase nehody sa vo vlaku malo viezť 17 ľudí. Foto: facebook.com/KRPZNR
"Bližšie informácie poskytneme, keď to situácia umožní," dodala polícia.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje na sociálnej sieti, že osobný vlak z Nitry do Nových Zámkov a v opačnom smere, ako aj z Nových Zámkov do Levíc pôjdu odklonom cez stanicu Palárikovo. Stanicu Bánov z technických dôvodov neobsluhujú.
Správu aktualizujeme.