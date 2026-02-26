Vojna na Ukrajine rozhodne o tom, kto sa stane tretím pilierom nového globálneho usporiadania popri Spojených štátoch a Číne - či Rusko alebo Európska únia.
Vo štvrtok to v rámci svojho výročného vystúpenia pred Sejmom uviedol poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski, informuje varšavský spravodajca TASR.
Sikorski volá po reforme Bezpečnostnej rady OSN
Sikorski povedal, že medzinárodný poriadok sa otriasa a dochádza k návratu politiky sily na úkor noriem. „Kde sa stráca právo božské a ľudské, tam nastupuje právo džungle,“ zdôraznil.
Takýto vývoj je podľa šéfa diplomacie pre Poľsko nebezpečný. Hovorí, že krajina sa hlási k poriadku založenému na Charte Organizácie Spojených národov, najmä k rešpektovaniu suverenity a zákazu použitia sily. Zároveň však poukázal na potrebu reformy Bezpečnostnej rady OSN, inak hrozí strata jej efektívnosti a upozornil na pokračujúce konflikty vo svete a ďalšie výzvy. Problémy, ako sú klimatická kríza, nedostatok vody, infekčné choroby či narušené dodávky potravín, podľa neho nedokážu krajiny vyriešiť samostatne.
Minister sa venoval aj zhoršeniu vzťahov medzi Spojenými štátmi a Európou, čo označil za osobitnú výzvu pre Poľsko. Pripomenul, že spojenectvo s USA zostáva pilierom poľskej bezpečnosti, no podľa prieskumu z konca januára 54 percent Poliakov nepovažuje USA za dôveryhodného spojenca.
Varšava však plánuje spoluprácu naďalej rozvíjať v ekonomickej aj vojenskej sfére. „Ak budú Putinove kroky naďalej destabilizovať Európu a svet, Poľsko je pripravené zohrať rolu regionálneho centra pre USA,“ povedal minister. Pripomenul aj ekonomické väzby a dovoz amerického LNG do Európy cez poľské prístavy.
Reformy potrebuje aj EÚ
Sikorski vyzval na reformy v Európskej únii, keďže svet sa rýchlo mení, no budúcnosť kontinentu má byť podľa neho budovaná na základoch Únie, nie na jej troskách. Kritizoval politikov, ktorí podľa neho šíria protieurópsku propagandu napriek tomu, že Brusel v poslednom období preberá viaceré poľské návrhy, napríklad v oblasti kontroly hraníc či asertívnejšieho postupu voči Rusku.
Šéf poľskej diplomacie varoval, že rozpad Únie by viedol k neobmedzenému národnému egoizmu a k stretu záujmov jednotlivých štátov bez spoločných pravidiel. Odmietol tvrdenia, že členstvo v EÚ ohrozuje suverenitu Poľska, a zdôraznil, že práve obnovená suverenita po páde komunizmu umožnila krajine vstúpiť do Únie. „Bez silnej EÚ neexistuje slobodné, bohaté a bezpečné Poľsko,“ dodal na záver.