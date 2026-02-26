Prípadom sa zaoberá železničná polícia.
V blízkosti koľajiska na Bajkalskej ulici v Bratislave našli ľudské telo. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že osoba nejavila známky života.
Políciu privolali na miesto vo štvrtok krátko po desiatej doobeda. "Policajti hodnovernosť tohto oznámenia na mieste potvrdili. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár," informovala polícia.
Vyšetrovaním tragického prípadu sa zaoberá Železničná polícia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.