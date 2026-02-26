Hádka muža a ženy na východe Slovenska má tragickú dohru. Napadnutej žene nepomohli ani lekári.
Nepomohli ani lekári
Žena, ktorú v nedeľu (22. 2.) v Helcmanovciach pri Gelnici napadol 45-ročný muž, v nemocnici podľahla ťažkým zraneniam. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. Pacientku nezachránil ani neodkladný lekársky zákrok.
"Stav ženy, ktorá bola v nedeľu (22.2.) po predchádzajúcom verbálnom konflikte napadnutá ostrým predmetom, si vyžiadal okamžitý prevoz do jednej z košických nemocníc a neodkladný lekársky zákrok. Žiaľ, svojim zraneniam v utorok (24.2.) vo večerných hodinách podľahla."
Vo veci pokračuje policajné vyšetrovanie. Polícia pôvodne informovala o vznesení obvinenia z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu a z prečinu výtržníctva. Obvinenie však prekvalifikovali na obzvlášť závažný zločin vraždy.
Aj obvinený skončil v nemocnici
Polícia ešte v utorok (24. 2.) informovala o podrobnostiach konfliktu. Obvinený je 45-ročný muž, ktorý po hádke zaútočil nožom na ženu. Tú mal bodnúť do brucha a hlavy.
Pri konflikte malo dôjsť aj k poraneniu obvineného muža:
"Obvinený sa po skutku vrátil domov s bodným poranením brucha a reznou ranou na krku. Aj on skončil v nemocnici."
Polícia začala v súvislosti so zraneniami obvineného samostatné trestné stíhanie. Stíhajú ho väzobne.