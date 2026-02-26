Kubánska pobrežná stráž zastrelila štyroch ľudí a ďalších šiestich zranila pri prestrelke s posádkou motorového člna registrovaného v Spojených štátoch. K incidentu došlo v čase zvýšeného napätia medzi USA a Kubou, pričom informácie priniesli agentúry AFP, AP a TASR na základe vyjadrení kubánskeho ministerstva vnútra.
Útočníci spustili paľbu na pobrežnú stráž
Čln spozorovali jednu námornú míľu od Falcones Cay v provincii Villa Clara v centrálnej časti ostrova. Posádka amerického člna údajne začala strieľať na blížiacu sa pobrežnú stráž, pričom poranila kapitána kubánskej lode. „V dôsledku tohto stretu boli v čase vypracovania tejto správy na strane zahraničných agresorov štyri obete a šesť ďalších zranených,“ uviedlo kubánske ministerstvo s tým, že zranených evakuovali a poskytli im lekársku pomoc.
Identita posádky a obvinenia z terorizmu
Kubánska vláda neskôr spresnila, že členovia posádky boli ozbrojení Kubánci žijúci v USA, ktorí sa pokúšali preniknúť na ostrov a rozpútať terorizmus. Väčšina z desiatich osôb na palube má podľa Havany „známu históriu trestnej a násilnej činnosti“. Doteraz identifikovali sedem z nich, pričom napríklad Amijail Sánchez González a Leordan Enrique Cruz Gómez boli už predtým hľadaní kubánskymi orgánmi v súvislosti s teroristickými činmi.
Zadržaný komplic a zhabaný arzenál
Podľa agentúry AFP sa na palube lode našli útočné pušky, ručné strelné zbrane, zápalné fľaše a iné vojenské vybavenie. Havana uviedla, že zatkla aj muža menom Duniel Hernández Santos, ktorý bol podľa vlády „vyslaný zo Spojených štátov, aby zabezpečil prijatie ozbrojených osôb, a v súčasnosti sa priznal k svojim činom“. Informácie o pasažieroch získala Kuba od zadržaných podozrivých, agentúre AP sa ich však nepodarilo nezávisle overiť.
Reakcia Bieleho domu a viceprezidenta Vancea
Americký viceprezident J. D. Vance potvrdil, že Biely dom situáciu pozorne sleduje. „Určite viete, že situáciu sledujeme, dúfajme, že nie je taká zlá, ako sa obávame. Ale nemôžem povedať viac, pretože jednoducho viac neviem,“ povedal Vance novinárom a dodal, že o incidente ho už informoval americký minister zahraničných vecí.
Florida spúšťa vlastné vyšetrovanie
Do prípadu sa vložili aj miestne úrady. Generálny prokurátor štátu Florida James Uthmeier oznámil začiatok vyšetrovania. „Nariadil som Úradu štátnej prokuratúry, aby spolupracoval s našimi federálnymi a štátnymi partnermi aj bezpečnostnými zložkami a začal vyšetrovanie,“ uviedol Uthmeier s prísľubom rázneho prístupu: „Kubánskej vláde nemožno veriť a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby títo komunisti niesli zodpovednosť.“
Rubio sľubuje primeranú reakciu USA
Spojené štáty sa spoliehajú na vlastné zistenia. Minister zahraničných vecí Marco Rubio zdôraznil, že Washington nenechá situáciu bez odozvy. „Naše závery nebudeme zakladať na tom, čo nám povedala (Kuba), a som si veľmi istý, že sa dozvieme celý príbeh o tom, čo sa tu stalo... Akonáhle zozbierame viac informácií, budeme pripravení primerane reagovať,“ uzavrel šéf americkej diplomacie. Rezort vnútra Kuby medzitým varoval, že bude tvrdo brániť svoje teritoriálne vody.