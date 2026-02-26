Tí, ktorí v súčasnosti blokujú dodávky ropy cez ropovod Družba, sú tí istí ľudia, ktorí sabotovali plynovod Nord Stream. V stredu to uviedol šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó. Rovnaké slová použil minulý týždeň aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo Washingtone po prvom zasadnutí Rady mieru. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry MTI.
Z „vyhodenia Nord Streamu do vzduchu“ obvinil Szijjártó priamo Ukrajinu a incident označil za akt štátneho terorizmu. Podľa jeho slov je „hanbou, že Európa naďalej priviera oči pred týmto útokom“ a niektoré krajiny dokonca oslavujú jeho páchateľov ako hrdinov.
„Dovoľte mi to zopakovať: tí, ktorí dnes blokujú ropovod Družba, sú tí istí ľudia, ktorí vyhodili do vzduchu plynovod Nord Stream. Toto je realita a nemôžeme to dovoliť,“ tlmočil šéf maďarskej diplomacie Orbánove slová spred týždňa.
Szijjártó ďalej zdôraznil potrebu zvýšenej ochrany energetickej infraštruktúry: „Preto je teraz nevyhnutné chrániť maďarské ropovody a plynovody pred rizikom fyzického útoku. Dnes už nemôžeme vylúčiť fyzické útoky na potrubia zásobujúce Maďarsko, musíme byť na ne pripravení a schopní im zabrániť.“ Dodal, že Budapešť už podnikla kroky na zmarenie potenciálnych útokov na maďarskú ropnú či plynovú infraštruktúru.