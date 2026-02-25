Vysoké Tatry dnes zasiahla tragédia. Pád lavíny v Mengusovskej doline, konkrétne v oblasti Nižnej Popradskej štrbiny, pripravil o život dvoch poľských lyžiarov. Leteckí a horskí záchranári robili, čo bolo v ich silách, no mužom už pomôcť nedokázali.
Popoludní bol k nahlásenému pádu lavíny vyslaný záchranársky vrtuľník zo základne Krištof 03 v Poprade. Posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE (VZZS ATE) urýchlene vzlietla, v Starom Smokovci vzala na palubu horských záchranárov a spoločne vyrazili na miesto nešťastia. Do náročného terénu boli záchranári vysadení pomocou palubného navijaka.
Podľa informácií od svedkov, ktorí udalosť ohlásili, lavína strhla dvoch lyžiarov. Jedného z nich sa im podarilo spod snehu vyhrabať ešte pred príchodom pomoci. Muž nejavil známky života, a tak svedkovia okamžite začali s laickou resuscitáciou. Po príchode záchranárov si pacienta prevzal lekár a pokračoval v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii. Žiaľ, ani napriek maximálnemu úsiliu záchranných zložiek sa nepodarilo obnoviť životné funkcie a lekár na mieste konštatoval úmrtie.
Druhý zasiahnutý lyžiar zostával pod masou snehu. Záchranárom sa ho podarilo lokalizovať pomocou lavínového vyhľadávača, nasondovať a následne vykopať. Aj v tomto prípade však boli zranenia spôsobené pádom a zasypaním fatálne. Lekár mohol už len potvrdiť smrť. Záchranársky vrtuľník sa tak vrátil na základňu bez pacienta.
VZZS ATE v súvislosti s touto tragickou udalosťou vydala dôrazné varovanie pre všetkých návštevníkov hôr: „Vzhľadom na zvýšené lavínové nebezpečenstvo apelujeme na všetkých, aby dôkladne zvážili svoj pohyb vo vysokohorskom teréne, najmä v oblastiach označených ako rizikové.“
Záchranári upozorňujú, že v dôsledku pretrvávajúceho teplého počasia je možné očakávať ďalšie zhoršovanie lavínovej situácie. Dnešná tragédia, ktorá pripravila dve poľské rodiny o ich blízkych, je mementom, že hory dokážu byť nekompromisné.