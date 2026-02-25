Írsko plánuje posilniť svoj potenciál v oblasti radarového a podmorského sledovania a zintenzívniť spoluprácu s členmi NATO pre nárast hybridných hrozieb v severnom Atlantiku. Uvádza sa to v prvej stratégii námornej bezpečnosti Írska, vydanej v stredu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Vojensky neutrálne Írsko má v EÚ najnižšie obranné výdavky. Kritici mu vyčítajú nedostatočné kapacity na monitorovanie a obranu teritoriálnych vôd, kde leží „uzol významných transatlantických dátových káblov a kritických energetických prepojení“.
Podľa dokumentu sa zvyšujú obavy z hrozieb ruskej tzv. tieňovej flotily, ktorej lode môžu byť používané aj na špionáž a sabotáže. Rusko takéto obvinenia popiera.
Stratégia írskeho ministerstva obrany vyzýva na užšiu spoluprácu s členmi NATO Britániou a Francúzskom. Dublin by mal preskúmať aj účasť na aktivitách Spoločných expedičných síl (JEF), čo je zoskupenie desiatich členských štátov zo severného Atlantiku. Takéto kroky označuje dokument za „životne dôležité“.
Spolupráca so Severoatlantickou alianciou alebo vojensky silnými krajinami EÚ je v Írsku veľmi citlivá otázka vzhľadom na širokú podporu verejnosti pre vojenskú neutralitu. Vláda v Dubline však tvrdí, že nemá inú možnosť, ako konať.
„Ak by sa niečo stalo s plynovými prepojeniami s Britániou, do dní by sme nemali žiadnu ekonomiku,“ povedal premiér Micheál Martin v parlamente v reakcii na opozičnú kritiku plánov spolupracovať s členskými štátmi NATO.