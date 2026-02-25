Maďarská ropná spoločnosť MOL v spolupráci s chorvátskou firmou JANAF zabezpečuje príchod niekoľkých ropných tankerov do chorvátskeho terminálu Omišalj. Ropovodom Adria bude ropa odtiaľ distribuovaná do Maďarska a na Slovensko. Uviedol to v stredu večer chorvátsky premiér Andrej Plenkovič, píše TASR podľa správy agentúry HINA.
„MOL teraz prostredníctvom JANAF-u objednáva niekoľko tankerov, ktoré majú v najbližších týždňoch doraziť do Omišalja, odkiaľ bude možné bezpečne a v plnom rozsahu prepravovať ropu v akomkoľvek množstve do rafinérií v Maďarsku a na Slovensku, a to bez použitia v súčasnosti neaktívneho ropovodu Družba,“ vyhlásil Plenkovič.
Chorvátsky premiér zdôraznil, že Slovensku a Maďarsku „nie je žiaden problém dodať všetko, čo potrebujú“. „Naša pozícia je jasná: rešpektovať právny rámec EÚ a tiež sankcie amerického úradu OFAC, ktoré JANAF musí dodržiavať,“ konštatoval.
JANAF už prepravuje neruskú ropu na základe objednávok MOL-u do rafinérií v maďarskom Száhalombatte a do bratislavského Slovnaftu. Plenkovič preto verejnosť na SR a v Maďarsku ubezpečil, že nie je dôvod na poplach a že správy o hroziacej kríze sú neopodstatnené.
„Chorvátsko ako susedná a priateľská krajina môže prostredníctvom JANAF-u dodať do oboch rafinérií dostatok ropy, aby ekonomika, doprava a všetky sektory závislé od ropy v Maďarsku a na Slovensku fungovali normálne,“ doplnil.
Podľa Plenkoviča ropovod Adria nie je len alternatívou alebo sekundárnou zásobovacou trasou, ale dokáže slúžiť aj ako primárny ropovod pre SR aj Maďarsko. Podľa jeho slov je spoľahlivý, bezpečný a cenovo dostupný.
„Neexistuje žiadny skutočný dôvod na podporu výnimky udelenej Maďarsku a Slovensku v júni 2022, keď sa rokovalo o šiestom balíku sankcií EÚ voči Rusku. V tom čase, ako vnútrozemské krajiny závislé od ropy prepravovanej ropovodmi cez iné krajiny, požiadali o výnimku, ktorá bola udelená na dosiahnutie širšieho cieľa – prijatia balíka sankcií,“ zhodnotil Plenkovič.