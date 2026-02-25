Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan obhajoval v stredu nariadenie, ktoré zavádza v štátnych školách aktivity súvisiace s moslimským mesiacom ramadán. Kritici tvrdia, že nariadenie oslabuje sekulárne princípy Turecka, informuje agentúra AFP.
Minister vnútra Yusuf Tekin vydal v obežníku pokyn pre školy od materských až po stredné, aby organizovali náboženské aktivity počas moslimského posvätného mesiaca.
Oponenti tohto kroku poukázali na to, že Turecko je podľa ústavy sekulárny štát a vládu obvinili, že nariadením sa snaží islamizovať školstvo a narušiť odluku náboženstva a štátu.
Opatrenie ministra školstva je „správne, primerané, zákonné“, povedal Erdogan poslancom svojej strany AKP, ktorá má korene v politickom islame. Podľa jeho slov ide o „veľmi prospešnú službu, ktorá odráža cítenie našej krajiny“.
Školy by mali na posilňovanie spolupráce s rodinami organizovať diskusné programy a večere, ktorými sa prerušuje denný pôst počas ramadánu, uviedol Erdogan s tým, že účasť bude dobrovoľná.
Erdogan ako veriaci moslim a absolvent duchovnej školy v minulosti povedal, že jeho cieľom je vychovať „zbožnú generáciu“. Pobúril tým sekulárnych Turkov, ktorí jeho vládu obviňujú z náboženskej agendy, napísala AFP.
Obežník ministerstva školstva podnietil internetovú protestnú petíciu, ktorú dosiaľ podpísalo vyše 42.000 ľudí. „Brániť sekularizmus nie je zločinom... Nevzdáme sa temnote,“ píše sa v petícii.
Erdogan v stredu vyhlásil, že autori petície opakujú „svoju otrepanú pesničku o ohrození sekularizmu“, a obvinil ich z dvojakého metra. Podľa neho ich netrápia kresťanské dekorácie ani „všemožné pochybné nezmysly“ počas Nového roka či Halloweenu. “Ale keď sa blíži ramadán a naše deti sa majú učiť o národných a duchovných hodnotách tejto krajiny, potom sa hneď cítia nepríjemne,“ dodal. Zopakoval svoje tvrdenie, že sekulárna politika minulých desaťročí diskriminovala nábožensky založených občanov.