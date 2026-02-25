Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu počas rokovaní v Pekingu vyzval čínske vedenie, aby využilo svoj vplyv na Rusko s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Po rozhovoroch s prezidentom Si Ťin-pchingom a premiérom Li Čchiangom poukázal na to, že signály z Číny berú v Moskve veľmi vážne.
„Týka sa (to) tak slov, ako aj činov. Chcel by som jednoznačne privítať čínsky záväzok k mieru v regióne, ktorý som dnes počul,“ povedal Merz.
DPA píše, že podľa zdrojov z čínskej vlády čínsky prezident vyjadril počas stretnutia s nemeckým kancelárom podporu rokovaniam s cieľom dosiahnuť riešenie. Vyhol sa priamemu obviňovaniu Ruska slovami, že do urovnania konfliktu na Ukrajine sa musia zapojiť všetky strany a ich oprávnené obavy musia byť zohľadnené.
Čína sa považuje za najdôležitejšieho spojenca Ruska a Peking je obviňovaný z toho, že prostredníctvom nákupu ropy a transferom technológií podporuje ruského prezidenta Vladimira Putina.
Pred Merzom v uplynulých mesiacoch rokovali v Pekingu viacerí lídri západných krajín vrátane britského premiéra Keira Starmera, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a predsedu kanadskej vlády Marka Carneyho. Koncom marca chce do Číny vycestovať aj americký prezident Donald Trump.