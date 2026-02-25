Dopravná nehoda osobného vlaku a osobného auta na nechránenom železničnom priecestí v obci Drienovská Nová Ves v okrese Prešov si vyžiadala dve obete.
Nehoda na nechránenom priecestí
Hasiči zasahujú pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v stredu krátko pred štvrtou na železničnom priecestí v Drienovskej Novej Vsi pri Prešove. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Prešove.
Podľa hasičov na nechránenom priecestí došlo k zrážke osobného vlaku a osobného auta. V aute sa mali nachádzať dvaja ľudia, ktorí pri nehode zahynuli.
Ako pre TASR uviedla Martina Fröhlich Činovská z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, operátor tiesňovej linky na miesto vyslal dve posádky záchrannej zdravotnej služby.
„Lekár u dvoch osôb skonštatoval, žiaľ, úmrtie,“ povedala Fröhlich Činovská.
V úseku Drienovská Nová Ves - Ličartovce je aktuálne prerušená doprava. Železničná spoločnosť Slovensko o tom informuje na sociálnej sieti.