Európska komisia (EK) v stredu odmietla tvrdenia o vznikajúcej energetickej kríze ohľadom sporu o pozastavenie dodávok ruskej ropy cez Ukrajinu, ktorý v pondelok (23. 2.) viedol k vetu Slovenska a Maďarska proti 20. balíku sankcií EÚ voči Rusku. Hovorkyňa EK zároveň spresnila, že neruská ropa sa prepravuje do Maďarska cez Chorvátsko ropovodom Adria a ďalšie zásielky smerujú do chorvátskeho ropovodu Omišalj, informuje bruselský spravodajca TASR.
Hovorkyňa EK pre oblasť klímy, energetiky, dopravy a bývania Anna-Kaisa Itkonenová pre novinárov akreditovaných v Bruseli spresnila, že neexistuje žiadne bezprostredné riziko pre bezpečnosť dodávok EÚ.
„Maďarsko aj Slovensko majú zásoby ropy v zásobníkoch,“ uviedla Itkonenová po stredajších konzultáciách eurokomisie s členskými krajinami EÚ.
Tlačová agentúra DPA informovala, že vláda v Budapešti obviňuje Kyjev zo snahy vyvolať krízu v dodávkach energie v Maďarsku zastavením dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba na území Ukrajiny. Ukrajinskí predstavitelia však tvrdia, že prerušenia dodávok od konca januára tohto roku boli spôsobené ruským bombardovaním ropovodu.
Podľa DPA Maďarsko a Slovensko, ktoré sú stále závislé od dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba, blokujú 20. balíček sankcií Európskej únie proti Moskve. Maďarsko v pondelok na pracovnom stretnutí diplomatov v Bruseli okrem toho vetovalo aj plán finančnej pomoci pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd libier.
Hovorkyňa EK upozornila, že Maďarsko a Slovensko informovali eurokomisiu, že začali využívať svoje núdzové zásoby ropy, ktoré sú určené na pokrytie približne ich dvojmesačnej spotreby. Rovnako, že zavádzajú alternatívnu trasu dodávok.
„Neruská ropa sa prepravuje do Maďarska cez Chorvátsko ropovodom Adria a ďalšie zásielky smerujú do chorvátskeho ropovodu Omišalj,“ konkretizovala hovorkyňa EK.
Itkonenová dodala, že ropovod Adria má dostatočnú kapacitu na úplné pokrytie potrieb Maďarska a Slovenska a Chorvátsko medzitým posudzuje, či môže prijímať ruskú ropu vo svojom prístave v rámci existujúceho sankčného režimu EÚ.