Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) nevidí problém v diskusiách politikov so žiakmi.
Uviedol to po stredajšom rokovaní v reakcii na novinársku otázku. Zároveň pripomenul, že vzdelávanie musí byť podľa zákona od januára tohto roka politicky, ideologicky a nábožensky neutrálne.
„Debata musí byť politicky neutrálna. Ja nevidím v tom problém. Vidím v tom neprimeranú hystériu,“ uviedol Drucker s tým, že diskusia o spoločenských témach na školy patrí.
Spomenul aj potrebu súhlasu rodiča na mimoškolské aktivity. „Ak rodič nesúhlasí, dieťa sa na diskusii nezúčastní,“ doplnil minister. Tieto postupy podľa neho kontroluje rezort školstva.