Slovensko a Maďarsko majú využiť alternatívne zdroje ropy.
Slovenská republika a Maďarsko v súčasnosti nečelia riziku nedostatku ropy napriek prerušeniu ruských dodávok cez ropovod Družba, vyhlásila v stredu hovorkyňa Európskej komisie (EK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Vďaka alternatívnym zdrojom, ako napríklad Jadranský ropovod vedúci cez Chorvátsko, majú SR a Maďarsko stále dostatočné zásoby, povedala v stredu po rokovaní odborníkov hovorkyňa EK Anna-Kaisa Itkonenová.
„Chorvátsko na stretnutí potvrdilo, že Jadranským ropovodom do Maďarska a na Slovensko prúdi ropa neruského pôvodu. Pre Maďarsko a Slovensko zostáva (Jadranský ropovod) hlavným alternatívnym ropovodom na pokrytie ich potrieb. Ropovod má dostatočnú kapacitu na zvýšenie objemov, aby plne pokryl maďarsko-slovenské potreby,“ konštatovala.
Itkonenová zároveň uviedla, že nie je jasné, čo bude potrebné na presvedčenie Maďarska, aby podporilo 90-miliardovú pôžičku pre Ukrajinu a nový balík sankcií. Rokovania na vysokej úrovni podľa nej však neustále prebiehajú. Šéfka EK Ursula von der Leyenová v utorok v Kyjeve vyhlásila, že blok poskytne Ukrajine dohodnutú pôžičku „tak či onak“.
Maďarsko chce blokovať sankcie proti Rusku
Maďarsko cez víkend avizovalo, že na pondelňajšom zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci zablokuje 20. balík protiruských sankcií i pôžičku pre Ukrajinu a že ich nepodporí, kým Ukrajina neobnoví tranzit ropy cez ropovod Družba.
Výhrady k najnovšiemu balíku sankcií malo aj Slovensko. Podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára vyjadrilo Slovensko politickú výhradu k prijatiu 20. balíka sankcií proti Rusku, pretože by ich prijatie mohlo ovplyvniť mierové rokovania, ktoré prebiehajú medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi.
Cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprúdi ruská ropa. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že opravy na ropovode stále nie sú hotové. Maďarsku odkázal, aby o obnovení dodávok rokovalo s Ruskom, ktoré podľa neho na ropovod opakovane útočilo.