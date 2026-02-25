Výskyt parazita avizujú viacerí veterinári.
Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR varuje pred hnačkovým ochorením giardióza, ktoré spôsobuje črevný parazit Giardia intestinalis. Viacerí súkromní veterinárni lekári avizovali jeho výskyt.
Možný je aj prenos na človeka
Ochorenie postihuje široké spektrum cicavcov, vtákov i iných živočíchov. Možný je aj jeho prenos na človeka. ŠVPS preto apeluje na dodržiavanie hygienických zásad. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„Uvedené ochorenie nepatrí do zoznamu nákaz, ktoré sú monitorované orgánmi veterinárnej správy, ale od viacerých súkromných veterinárnych lekárov bol avizovaný výskyt tohto parazita,“ ozrejmila správa.
Giardióza sa prejavuje riedkou mastnou stolicou, bolesťami brucha až kŕčmi a nevoľnosťou. „Prvoky sa prichytia na klky tenkého čreva a narúšajú jeho schopnosť vstrebávať živiny,“ vysvetlili odborníci s tým, že ochorením sa dá nakaziť aj opakovane, ale ďalšie infekcie majú obvykle ľahší priebeh.
Preventívnym opatrením je podľa ŠVPS pravidelné odčervovanie psa, očkovanie neexistuje.