Včelár reagoval na dlhodobú diskusiu o tom, akou lyžicou naberať med. Všetko podľa neho súvisí s pH medu.
Med a kov = škodlivá kombinácia?
Včelári a konzumenti medu sa dlhé roky rozprávajú o tom, ako sa čo najlepšie starať o tekuté zlato od včiel. Jedným z kameňov úrazu je rozpor medzi používaním drevených a kovových lyžíc pri naberaní medu.
Poukazuje na to aj diskusné fórum Beemaster. Jeden z jeho používateľov totiž dávnejšie spustil debatu o tom, či kov v mede škodí. Odpovedali mu viacerí včelári, väčšina z nich tvrdí, že pokiaľ ide o nehrdzavejúcu oceľ, med je v bezpečí.
Podľa mnohých by sa mal med naberať len drevenými pomôckami. Aká je pravda? Foto: Hsyn20/Shutterstock.com
„Neviem, ako je to so zdravotnými účinkami, ale nehrdzavejúca oceľ med nemení. Naproti tomu pozinkovaná oceľ zanecháva kovovú pachuť,“ napísal Michael. „Med je kyslý... kontakt s ním pochopiteľne ovplyvňuje všetky reaktívne kovy,“ uviedol používateľ Lesgold.
Na polemiku reagoval aj včelár zo spoločnosti Včely sv. Ambróza
Včelár: Takáto je pravda
Štefan Slezák je včelár a zakladateľ spoločnosti Včely sv. Ambróza. Na svojom konte na TikToku vo voľnom čase zverejňuje videá, v ktorých rozpráva o zaujímavostiach v súvislosti s medom a včelárstvom.
Účinky nerezových lyžíc na med priblížil včelár Štefan Slezák; Foto: tiktok.com/@vcely.sv..ambroza
V jednom zo svojich videí sa dotkol aj polemiky ohľadom používania kovového riadu pri naberaní medu. Poukázal pritom na kľúčový faktor – pH medu.
„Med podľa druhu má pH medzi 3,5 – 6, je teda mierne kyslý. Existuje teda obava, že táto prírodná kyslosť medu môže reagovať s kovom. Kovová lyžica môže chemicky reagovať s kyselinami v mede a spustiť proces korózie. Ale to by musela byť v mede nie dni alebo týždne, ale mesiace.“
Na to, aby sa spustil proces korózie, by podľa Slezáka bol potrebný aj ďalší faktor – lyžica by musela byť z medi alebo zo železa. Keďže sa bežný príbor v súčasnosti vyrába z nereze, nič podobné nehrozí.
„Tí, ktorí tvrdia, že nerezová lyžička ničí med, asi nevedia, že každý včelár vytáča med v nerezových medometoch a využíva pri tom nerezové náradie,“ dodal Slezák.
Najčastejšie mýty o mede
O najčastejších mýtoch o mede v minulosti hovoril bývalý včelár a súčasný konateľ spoločnosti Medokomerc Milan Špaček.
- Med stráca účinky v horúcom čaji: Mýtus. Teplotná záťaž na med v čaji nie je taká vysoká a dlhá, aby došlo k znehodnoteniu medu a zdraviu prospešných látok.
- Skryštalizovaný med nie je kvalitný: Mýtus. Kryštalizácia je prirodzenou vlastnosťou medu a dôkazom toho, že je kvalitný a manipulovalo sa s ním šetrne.
- Medu neprospieva svetlo a dlhodobo vysoké teploty: Pravda. Mal by sa skladovať v tme a suchu pri teplote do 25 stupňov Celzia.