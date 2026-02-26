Vedci sa zaoberali vplyvom blízkosti jadrových elektrární na zdravie obyvateľov. Výsledky hovoria aj o rakovine.
Štúdie zamerané na výskum vplyvu jadrových elektrární na zdravie obyvateľov v ich blízkosti ponúkajú zmiešané výsledky. Na túto skutočnosť upozornili vedci z Harvardu, ktorí analyzovali dianie v okolí amerických a niektorých kanadských jadrových elektrární. Výsledky štúdie publikovali v žurnále Nature Communications.
Jadrové elektrárne a rakovina
Život v blízkosti jadrových elektrární so sebou môže prinášať riziko, varujú vedci; Ilustračné foto: Martin Lisner/Shutterstock.com
Vedci vo výskume zdôraznili, že ich výsledky nepostačujú na dokázanie príčinnosti. Prišli však s desivým zistením: okresy v blízkosti jadrových elektrární sa stretávajú s vyšším počtom prípadov rakoviny ako tie, ktoré sú vzdialené.
„Náš výskum naznačuje, že život v blízkosti jadrovej elektrárne so sebou prináša merateľné riziko vzniku rakoviny. Riziko klesá úmerne so vzdialenosťou.“
Vedci v štúdii zohľadnili aj faktory ako príjem domácností, rasové zloženie okresov, priemernú teplotu podnebia, BMI či počet fajčiarov v analyzovaných okresoch. Ani tie však neovplyvnili výsledok.
Najvyšší vplyv majú zrejme na starších
Aj po zohľadnení spoločensko-ekonomických faktorov sa preukázal vplyv blízkosti jadrových elektrární na riziko vzniku rakoviny.
Štúdia približuje, že počas 18 rokov trvania výskumu zomrelo na rakovinu zhruba 115 tisíc Američanov, ktorých smrť zrejme ovplyvnila blízkosť jadrovej elektrárne. Najsilnejšiu spojitosť zaznamenali u starších dospelých.
„Odporúčame spustiť ďalší výskum, ktorý sa zameria na vplyv jadrových elektrární na zdravie, najmä teraz, keď sa o jadrovej energii hovorí ako o čistejšom riešení pre životné prostredie.“
Výsledky štúdie sa zhodujú so závermi, ktoré predtým priniesol výskum z Massachusetts. Vedci však dodali, že pri analýze nepoužili priame meranie radiácie, a všetkým skúmaným elektrárňam pripísali podobný vplyv.