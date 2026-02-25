KDH sa listom obrátilo na prezidenta. Hnutie má obavy o smerovanie demokratického zriadenia Slovenskej republiky.
Opozičné KDH vyzýva v liste prezidenta Petra Pellegriniho k aktívnemu výkonu prezidentských právomocí pri ochrane ústavnosti a parlamentnej demokracie.
Žiada zvolanie stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov so zámerom sfunkčniť chod štátu a riešiť skutočné problémy ľudí. Zároveň chce, aby vyzval vládu na splnenie jej ústavnej povinnosti požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente. Rovnako žiada, aby začal aktívne využívať svoje právo veta pri „prílepkoch“ a zneužívaní skráteného legislatívneho procesu.
KDH v liste uviedlo, že sa obracia na prezidenta z dôvodu obavy o smerovanie demokratického zriadenia Slovenskej republiky. „Slovenská republika už nefunguje v rámci ústavných inštitúcií tak, ako má,“ komentoval predseda KDH Milan Majerský na stredajšej tlačovej konferencii.
Hovorí o paralyzovanej Národnej rade SR, ktorá nerieši problémy bežných ľudí. Poukázal tiež na časté využívanie skráteného legislatívneho konania a tzv. „prílepkov“. „Prezident SR Peter Pellegrini doteraz pasívne podpisoval odborne a verejne kritizované zákony. Spoločnosť, ktorá sa dnes pozerá na tento rozvrat, právom vyžaduje, aby zasiahol,“ uviedol Majerský. Rovnako namieta odsúvanie opozičných návrhov zákonov.
Zvolaním stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov chcú kresťanskí demokrati dosiahnuť, aby sa začali riešiť skutočné problémy ľudí, keďže podľa nich ich vláda prehliada.
Vláda tiež podľa Majerského hrubo a vedome porušuje ústavu, keď dosiaľ nepožiadala parlament o vyslovenie dôvery napriek vysokému štátnemu dlhu. „Je to povinnosť Petra Pellegriniho, aby si sadol s premiérom a vyzval premiéra, aby bolo podané hlasovanie o vyslovení dôvery do parlamentu,“ skonštatoval predseda KDH.