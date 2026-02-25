Podľa zamestnancov dochádza k napadnutiu personálu každý týždeň.
Česká Fakultná nemocnica Plzeň upozornila na rastúci počet incidentov s agresívnymi pacientmi. Informovala o tom na sociálnej sieti s tým, že v dôsledku agresívneho správania pacientov zriadili novú špecializovanú jednotku.
Neprejde týždeň bez agresie pacientov
Nemocnica v Plzni zverejnila zábery z bežných dní. Na personál útočia agresívni pacienti a pacienti pod vplyvom návykových látok. Foto: facebook.com/fnplzen.cz
Ako vo videu uviedol záchranár Josef Hlaváček, v nemocnici dochádza k agresívnym incidentom prakticky každý týždeň.
„Neprejde týždeň bez takéhoto nejakého incidentu, keď je pacient nepokojný, agresívny alebo sa snaží napádať personál.“
Nemocnica sa podľa Hlaváčka stretáva s niekoľkými skupinami výtržníkov:
- pacienti pod vplyvom návykových látok
- agresívni cudzinci
- psychiatrickí pacienti
- pacienti s pokročilou demenciou
V prípade stretu s agresívnym pacientom záchranári privolajú bezpečnostnú službu. Nemocnica v príspevku informuje, že ide o novo zriadenú jednotku zamestnancov, „ktorá má za úlohu zastaviť pacientov v ich začínajúcej agresii a zaistiť bezpečie pre personál na výkon ich práce“.
Prijímajú nových členov
Nemocnica zriadila novú bezpečnostnú jednotku. Aktuálne prijímajú nových členov. Foto: facebook.com/fnplzen.cz
K vyhroteným situáciám najčastejšie dochádza na urgentnom príjme, ktorý je tiež primárnym pôsobiskom bezpečnostnej služby v nemocnici. V prípade, že bezpečnosť dostane informáciu o privezení nového pacienta, spolu s lekármi naňho čakajú pri dverách. Celý proces opísal člen bezpečnosti Petr Vaneš.
„Pokiaľ zavolá personál, že majú niekoho priviezť, tak už čakáme tu pri vstupných dverách na urgent a pacienta si preberáme rovno s políciou, prípadne komunikujeme o tom, či je agresívny alebo ako sa správa, čo od neho môžeme čakať, či by mal pri sebe nejaké zbrane alebo tak.“
Plzenská nemocnica sa aktuálne snaží doplniť stavy zamestnancov bezpečnosti. „V súčasnej chvíli zrovna hľadáme kolegov, ktorí by nás mohli doplniť, takže pokiaľ by niekto mal záujem o túto prácu, tak sa môže dostaviť,“ dodal Vaneš.
Riešením sú aj kamery
Český portál Blesk dopĺňa, že s agresivitou zo strany pacientov sa stretávajú aj v ďalších českých nemocniciach. Mestská nemocnica Ostrava eviduje za rok 2025 829 takýchto prípadov. Hovorkyňa Andrea Vojkovská v tejto súvislosti uviedla, že nemocnicu plánujú zabezpečiť kamerovým systémom.
V brnenskej nemocnici sa v roku 2024 stretli so 76 prípadmi agresívneho správania pacientov. „Incidenty majú väčšinou podobný priebeh. Začína to verbálnou agresivitou, ktorá eskaluje a následne sa zmení na fyzickú s útokom na zdravotnícky personál,“ priblížil hovorca Pavel Žára. Podobné situácie v nemocnici rieši Oddelenie krízovej pripravenosti.