Rusko v rámci svojej hybridnej vojny proti Západu posiela migrantov do Európy cez podzemné tunely z Bieloruska. S odvolaním sa na poľských predstaviteľov to v stredu napísal denník The Telegraph, informuje TASR.
Varšava opakovane obviňuje Minsk z toho, že zámerne vyvoláva migračnú krízu tým, že pozýva desaťtisíce migrantov najmä z Blízkeho východu a Afriky a posiela ich do EÚ cez Poľsko. Tamojší predstavitelia tvrdia, že kríza, ktorá sa začala v roku 2021, má za cieľ destabilizovať EÚ. V roku 2025 zaznamenala Varšava 30.000 nelegálnych vstupov do krajiny z Bieloruska.
Bielorusko v rámci hľadania nových a vynaliezavejších metód na prevádzanie migrantov cez spoločnú hranicu sa podľa Poľska uchýlilo k najímaniu odborníkov z Blízkeho východu, ktorí majú navrhovať a vykopávať podzemné tunely.
Títo špecialisti majú vraj „vysokú úroveň“ odbornosti. Experti tvrdia, že je ťažké s istotou určiť, ktoré skupiny sa na tom podieľajú, podľa nich je ale možné, že ide o kurdských bojovníkov, členov Islamského štátu a zoskupenia podporované Iránom.
„Príslušníci pohraničnej stráže Podleského vojvodstva odhalili v roku 2025 celkovo štyri tunely pod hranicou s Bieloruskom,“ uviedla pre The Telegraph hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže Katarzyna Zdanowiczová s tým, že Poľsko má nástroje na to, aby na prípadné pokusy o narušenie štátnej hranice okamžite reagovalo, a to aj v podzemí.
Jeden z najväčších tunelov úrady objavili v polovici decembra na východe Poľska neďaleko dediny Narewka. Celkovo ho použilo 180 migrantov prevažne z Afganistanu a Pakistanu. Väčšinu z nich zadržali, keď vyšli na druhej strane tunela. Polícia zverejnila fotografie niektorých z nich.
Tunel mal podľa Varšavy výšku 1,5 metra a jeho vchod bol ukrytý v lese na území Bieloruska. Tam bol dlhý približne 50 metrov, zatiaľ čo na poľskej strane iba desať metrov. Zábery samotného tunela ukazujú úzku konštrukciu, kde by sa musel človek takmer plaziť. Po bokoch je spevnená betónovými výstuhami.
Skupinami na Blízkom východe, o ktorých je známe, že sú schopné vybudovať takéto tunely, sú palestínske militantné hnutie Hamas v Pásme Gazy, Hizballáh v Libanone, niektoré frakcie v Kurdistane a pravdepodobne aj Islamský štát, poznamenali vojenskí experti citovaní britský denníkom.
The Tepegraph píše, že Bielorusko za prezidenta Alexandra Lukašenka zohráva aktívnu úlohu v pokusoch Kremľa destabilizovať Západ pomocou migrácie. Ešte pred ruskou inváziou na Ukrajinu v roku 2022 bolo Bielorusko využívané ako zázemie na posielanie tisícov migrantov cez poľské hranice. Varšavu to podnietilo k vybudovaniu 200 kilometrov dlhého plotu s 300 kamerami.