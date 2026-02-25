Chodkyňa po zrážke s osobným autom podľahla zraneniam.
K tragickej dopravnej nehode došlo v utorok (24. 2.) pred polnocou na ceste I/66 v obci Nemecká v okrese Brezno, kde chodkyňu zrazilo osobné vozidlo. Zraneniam na mieste podľahla. TASR o tom v stredu informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.
„Podľa doposiaľ zistených informácií chodkyňa mala náhle vojsť na vozovku a 51-ročný vodič už nedokázal zrážke zabrániť. Žena utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Vodiča podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Na mieste bol prítomný aj znalec z odboru dopravy,“ uviedla Žabková s tým, že všetky okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.