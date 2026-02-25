Hasiči na pomoc privolali špeciálnu jednotku určenú na vyhľadávanie osôb vo vodnom prostredí.
Hasiči v stredu doobeda zasahujú na vodnej nádrži Bukovec pri Košiciach. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Košiciach na sociálnej sieti.
Do nádrže skočil človek
Podľa hasičov do nádrže skočila osoba a následne sa nevynorila. Záchranné práce komplikuje vrstva ľadu na hladine, na pomoc privolali aj špeciálnu jednotku.
"Prvotné pátranie už na mieste vykonávajú prvé privolané jednotky hasičov. Na pomoc smeruje aj špeciálna hasičská ponorka určená na vyhľadávanie osôb vo vodnom prostredí," spresnili hasiči.
Na mieste zasahujú ôsmi príslušníci Hasičského a Záchranného zboru s tromi kusmi techniky.
Správu aktualizujeme.