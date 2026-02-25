Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Všetky záchranné zložky zasahujú v stredu doobeda na Záhradníckej ulici v Komárne, kde došlo k tragickej udalosti. Informovala o tom nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Z budovy spadla časť strechy
Z budovy klientskeho centra sa mal odlomiť kus strechy. Ten pri páde zasiahol ľudí pri budove, pričom jedného človeka zabil a ďalšieho poranil.
Z budovy klientskeho centra sa mal odlomiť kus strechy; Foto: facebook.com/KRPZNR
"Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a taktiež bol na miesto vyslaný aj záchranársky vrtuľník," informovala polícia s tým, že bližšie informácie poskytne, keď to situácia umožní.
Správu aktualizujeme.