Prokurátor súdom navrhol zrušenie personálnych rozkazov z dôvodu ich nezákonnosti.
Prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR vstúpil do 24 konaní vedených na Správnych súdoch v Bratislave a Banskej Bystrici vo veciach správnych žalôb, ktoré boli podané proti personálnym rozkazom vydaným voči policajtom bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.
„Prokurátor Generálnej prokuratúry SR využijúc zákonné oprávnenie vstúpil do 24 konaní vedených na Správnych súdoch v Bratislave a Banskej Bystrici vo veciach správnych žalôb podaných proti personálnym rozkazom vydaným voči policajtom bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov. Prokurátor zároveň súdom predložil stanoviská k správnym žalobám s návrhom na zrušenie personálnych rozkazov z dôvodu ich nezákonnosti,“ napísal Žilinka.
Šutaj Eštok: Žilinka stojí na strane skupiny policajtov
Na rozhodnutie reagoval pred stredajším rokovaním vlády aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Vníma to ako potvrdenie toho, že Žilinka stojí na strane skupiny policajtov. „Je to pre mňa prekvapujúce, ale podľa toho sa zariadime,“ uviedol Šutaj Eštok.
Minister vnútra po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov vrátane tzv. čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa ÚOO sa mal minister najprv obrátiť naň.