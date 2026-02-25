Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Richard Glück (Smer-SD) zvolal na piatok (27. 2.) mimoriadne rokovanie v súvislosti so zastavením vyšetrovania prípadov darovania vojenskej techniky Ukrajine.
Chce, aby sa na výbore zúčastnil generálny prokurátor Maroš Žilinka, bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľubomír Andrassy. Glück o tom informoval na sociálnej sieti.
„Požiadal som generálneho prokurátora o udelenie súhlasu s vystúpením krajského prokurátora Remetu na výbore, keďže nedávno súhlasil s jeho tlačovou konferenciou, myslím si, že zvolení poslanci NR SR majú právo sa ho pýtať, ako to myslel s tým, že Hegerova vláda bola dobrý hospodár, keď ohrozila našu bezpečnosť,“ uviedol Glück.
Tri zo štyroch trestných stíhaní uzavreli
Orgány činné v trestnom konaní uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny.
Ministerstvo obrany informovalo, že podá podnet na preskúmanie rozhodnutí. Krajská prokuratúra na prezentovaných záveroch trvá.