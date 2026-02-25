Ukrajinskí pracovníci sú pre slovenský trh práce prínosom a ich zapájanie predstavuje pre ekonomiku príležitosť, nie záťaž.
Uviedla to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR v súvislosti s výročím ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá vyvolala migračnú vlnu a na Slovensku našli útočisko desaťtisíce ľudí. Podľa asociácie sa mnohí z nich postupne začlenili do spoločnosti a významnou mierou prispievajú aj na pracovnom trhu.
Slovenský trh práce je podľa AZZZ SR v niektorých odvetviach dlhodobo napätý a ukrajinskí pracovníci výrazne prispievajú k jeho stabilizácii. Ide najmä o automobilový priemysel, stavebníctvo, logistiku a segment HORECA, teda ubytovacie a gastronomické služby. Asociácia poukázala na to, že Ukrajinci obsadzujú aj pozície, o ktoré je medzi domácou pracovnou silou nízky záujem alebo na ktoré na trhu chýbajú kvalifikovaní odborníci.
Asociácia zároveň upozornila, že ak zostanú títo pracovníci sústredení prevažne na pozíciách pod úrovňou svojej kvalifikácie, ide z dlhodobého hľadiska o nevyužitú príležitosť nielen pre zamestnávateľov, ale aj pre celú ekonomiku. „Príchod občanov z Ukrajiny na náš trh práce vnímame predovšetkým ako príležitosť. Títo ľudia nám pomohli stabilizovať sektory, ktoré dlhodobo zápasili s nedostatkom pracovnej sily. Našou spoločnou výzvou však ostáva lepšie využitie ich skutočného odborného potenciálu. Ak ich dokážeme integrovať na pozície zodpovedajúce ich kvalifikácii, získame nielen spokojnejších zamestnancov, ale aj vyššiu pridanú hodnotu pre celú slovenskú ekonomiku,“ uviedol prezident AZZZ SR Rastislav Machunka.
Ukrajinskí pracovníci podľa asociácie zároveň prispievajú aj do verejných financií. Svojou ekonomickou aktivitou odvádzajú dane z príjmu, sociálne a zdravotné odvody a pri bežnej spotrebe tovarov a služieb sa podieľajú aj na odvodoch DPH.