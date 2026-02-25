Pätnásť demokratmi vedených štátov USA podalo žalobu na administratívu prezidenta Donalda Trumpa za zníženie počtu vakcín odporúčaných pre deti, pretože to považujú za krok odporujúci vedeckým poznatkom.
Ako dodala agentúra AFP, z reformy, ktorú v januári oznámilo americké ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb na čele s dlhoročným skeptikom voči očkovaniu Robertom F. Kennedym Jr., vyplýva, že v USA sa už v prípade detí neodporúča očkovanie proti niekoľkým chorobám vrátane rotavírusu, chrípky a ochorenia COVID-19.
Status univerzálne odporúčaných vakcín bol odobraný aj očkovacej látke proti hepatitíde A, meningokokovému ochoreniu, respiračnému syncyciálnemu vírusu (RSV) a vysoko infekčnému vírusu hepatitídy B.
Namiesto toho sa vakcíny proti týmto chorobám budú odporúčať už len deťom, ktoré patria do osobitne rizikových skupín. Tento krok znamená zásadnú zmenu oproti dlhoročným, vedecky podloženým odporúčaniam, na ktorých základe sa prostredníctvom rutinného očkovania podarilo znížiť výskyt ochorení.
Zmena očkovacieho kalendára detí zo strany Washingtonu vyvolala obavy v lekárskej komunite. Trumpova administratíva minulý mesiac odôvodnila svoje kroky tým, že viac zosúladila očkovaciu politiku USA s politikou iných krajín, pričom ako príklad uviedla Dánsko.
Niektorí zdravotnícki experti poukazujú na Dánsko ako na malú, homogénnu krajinu s nízkou prevalenciou ochorení a centralizovaným systémom zdravotnej starostlivosti, ktorý zaručuje univerzálny prístup k starostlivosti.
Takéto podmienky sa nevzťahujú na Spojené štáty, kde je prevažne privatizovaný systém zdravotnej starostlivosti menej komplexný ako v severnej Európe a milióny Američanov sú bez zdravotného poistenia.
„Kopírovanie dánskeho očkovacieho kalendára bez kopírovania dánskeho systému zdravotnej starostlivosti nedáva rodinám viac možností – len ponecháva deti nechránené pred vážnymi chorobami,“ povedal na tlačovej konferencii generálny prokurátor štátu Arizona Kris Mayes.
Skepticizmus voči očkovaniu v Spojených štátoch vzrástol od Trumpovho návratu do prezidentského úradu pred 13 mesiacmi.
Miera zaočkovanosti od pandémie covidu klesá, čo vyvoláva obavy z opätovného výskytu smrteľných a nákazlivých chorôb, ako sú napr. aj osýpky.
V skupine 15 štátov, ktoré podali žalobu na Trumpovu administratívu, sú Kalifornia, Colorado, Michigan, New Jersey a Wisconsin.