Spoluzakladateľa aplikácie Telegram Pavla Durova v Rusku vyšetrujú pre podporu teroristických aktivít, informoval v utorok vládny denník Rossijskaja gazeta s odvolaním sa na údaje domácej tajnej služby FSB.
Podľa denníka mala byť komunikačná platforma Telegram použitá pri viacerých trestných činoch vrátane teroristického útoku v koncertnej hale Crocus City Hall v Krasnogorsku v Moskovskej oblasti spred takmer dvoch rokov, pri ktorom zahynulo viac než 140 ľudí.
„Každý deň si úrady vymýšľajú nové zámienky, aby obmedzili prístup Rusov k Telegramu, keďže sa snažia potlačiť právo na súkromie a slobodu prejavu,“ reagoval Durov na vyšetrovanie v príspevku na Telegrame. „Smutné predstavenie štátu, ktorý sa bojí vlastných občanov.“ Durov odišiel z Ruska pred niekoľkými rokmi.
Tento krok ruských úradov predstavuje ďalšiu eskaláciu tlaku na túto platformu, ktorá bola počas uplynulého víkendu označená za bezpečnostné riziko. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zopakoval obvinenie, že Telegram odmieta spolupracovať, a preto sú úrady nútené konať.
Volania cez Telegram sú v Rusku už dlho blokované a v poslednom období je aj snaha o obmedzenie komunikácie prostredníctvom správ. Iné aplikácie, ako WhatsApp či Signal, sú zablokované úplne. Moskva od začiatku invázie na Ukrajinu pred štyrmi rokmi výrazne sprísnila internetovú cenzúru.