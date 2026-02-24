Počas štyroch rokov invázie Ruska na Ukrajinu zomrelo najmenej 200 186 ruských vojakov. Vyplýva to z výpočtov ruskej služby BBC, exilového spravodajského portálu Mediazona a tímu dobrovoľníkov s využitím otvorených zdrojov. TASR o tom píše podľa ruskej služby BBC a webu The Moscow Times.
Údaje zahŕňajú iba ruských občanov a vychádzajú z overených záznamov o úmrtiach v otvorených zdrojoch, ako sú nekrológy a súdne dokumenty. Zverejnené údaje pokrývajú asi 45 až 65 percent obetí, skutočné straty na ruskej strane sú podľa vojenských analytikov vyššie.
Väčšinu zabitých (57 percent) tvorili dobrovoľníci, mobilizovaní vojaci a trestanci naverbovaní vo väzniciach. Novinári stále spracúvajú záznamy za rok 2025, pričom pravdepodobne pôjde o najkrvavejší rok vojny, keďže podľa predbežných odhadov bolo zabitých viac ako 90 000 ruských vojakov.
Analýza BBC ukazuje, že zmluvu s armádou najčastejšie podpisujú obyvatelia malých miest a dedín, kde je nedostatok stabilnej a dobre platenej práce. V prvom roku tvorili značnú časť mŕtvych ľudia mobilizovaní v Ruskom okupovaných častiach Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny.
Rusko stratilo takmer 7 000 dôstojníkov, z ktorých 77 percent malo nižšiu hodnosť (od poručíka po kapitána) s kľúčovými funkciami priamo na bojisku. Zomrelo celkovo najmenej 13 ruských generálov.
Podľa odhadu BBC najviac mŕtvych pochádza z republík Baškirsko (9 300) a Tatarstan (7 500) a zo Sverdlovskej oblasti (6 700). Z Moskvy pochádza necelých 3 200 obetí.
Januárový odhad washingtonského Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) uviedol, že medzi februárom 2022 a decembrom 2025 Kremeľ prišiel o 1,2 milióna vojakov – zabitých bolo asi 325 000 a ďalších 875 000 bolo zranených alebo je nezvestných. Rusko správu CSIS odmietlo.
Ruská armáda naposledy zverejnila oficiálny počet obetí v septembri 2022, keď vtedajší minister obrany Sergej Šojgu uviedol, že na Ukrajine bolo zabitých necelých 6 000 vojakov.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok informovalo, že od začiatku bojov v roku 2022 bolo zranených viac ako 27 000 civilistov a 8 000 bolo zabitých.
Podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Rusko v súčasnosti po štyroch rokoch bojov okupuje o niečo viac ako 19 percent územia Ukrajiny.