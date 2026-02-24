Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) sa musí verejne ospravedlniť opozičnej poslankyni parlamentu Lucii Plavákovej (PS) za urážlivé výroky, ktoré na jej adresu zazneli počas tlačovej konferencie v septembri 2024. Rozhodol o tom v utorok Okresný súd vo Zvolene. TASR o tom informovalo mediálne oddelenie hnutia PS. Huliak musí poslankyni uhradiť aj nemajetkovú ujmu.
„Dnešné rozhodnutie vnímam ako veľmi dôležitý signál pre celú spoločnosť a najmä pre všetky ženy, ktoré zažívajú rôzne formy násilia. Je to jasný odkaz, že vulgárnosť, osočovanie ani žiadne formy násilia nemajú v našej spoločnosti miesto,“ uviedla v stanovisku Plaváková. Predseda PS Michal Šimečka považuje rozhodnutie súdu za víťazstvo pre všetky ženy na Slovensku. „Jediné, čo politici ako Rudolf Huliak ponúkajú, je nenávisť a polarizácia. Keď im dochádzajú argumenty, začnú ženy urážať a snažia sa ich vyhnať z verejného priestoru. Nesmú v tom uspieť,“ zdôraznil.
Rozhodnutie prvostupňového súdu zatiaľ nie je právoplatné, keďže minister sa podľa PS môže odvolať. Ak bude poslankyňa v spore definitívne úspešná, chce časť z priznaných finančných prostriedkov venovať mimovládnym organizáciám, ktoré pomáhajú ženám zažívajúcim násilie, ako aj organizáciám podporujúcim queer ľudí.
Huliak adresoval vulgárne slová Plavákovej na tlačovej konferencii SNS v septembri 2024, na ktorej podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) obhajoval jej vykázanie z rokovacej sály pre nálepky na notebooku. Tieto výroky vtedy odsúdila opozícia aj časť koalície. V rokovacej sále následne po výzvach predniesol ospravedlnenie, no opäť v ňom použil vulgárne vyjadrenie.
„Právny zástupca poslankyne Plavákovej ponúkol mimosúdnu dohodu, o ktorej sa bude rokovať. Ďalší postup vzíde z týchto rokovaní,“ reagoval hovorca Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Patrik Velšic, ktorému Huliak šéfuje.