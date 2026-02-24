Americký prezident Donald Trump preferuje diplomatické riešenie sporu s Iránom, ale v prípade potreby je ochotný použiť aj smrtiacu silu, oznámil v utorok Biely dom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Prvá možnosť prezidenta Trumpa je vždy diplomacia. Ale ako ukázal... v prípade potreby je ochotný použiť smrtiacu silu armády Spojených štátov. Prezident je tu vždy tým, kto rozhoduje ako posledný,“ povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.
Americký minister zahraničia Marco Rubio má v utorok podľa zdroja agentúry Reuters v Bielom dome informovať najvyšších predstaviteľov Kongresu o najnovších krokoch USA v prípade Iránu. Agentúra uvádza, že k situácii na Blízkom východe by sa mohol Trump vyjadriť aj vo večernom prejave o stave Únie.
Spojené štáty do blízkosti Iránu v uplynulých týždňoch nasadili početné námorné a letecké sily pre prípad nariadenia útoku šéfom Bieleho domu. Trump 19. februára vyhlásil, že Teheránu dáva 10 až 15 dní na dosiahnutie dohody o iránskom jadrovom programe.