Ruský prezident Vladimir Putin obvinil v utorok Ukrajinu, že v spolupráci so západnými tajnými službami útočí na ruskú energetickú a dopravnú infraštruktúru. Federálnej bezpečnostnej službe (FSB) preto nariadil, aby posilnila jej ochranu. Putin sa tak vyjadril presne štyri roky po začatí ruskej invázie na Ukrajinu.
„Nepodarilo sa im Rusko strategicky poraziť na bojisku, takže nepriateľ sa spolieha na individuálny a masový teror: to zahŕňa ostreľovanie miest, sabotáž infraštruktúry a pokusy o atentáty na vládnych a vojenských predstaviteľov,“ povedal v príhovore pred publikom zloženom z predstaviteľov FSB a upozornil, že zasiahnuté môžu byť ruské plynovody. „Ide o možné explózie našich plynových systémov na dne Čierneho mora - o takzvaný Turecký prúd a Modrý prúd,“ vyhlásil Putin.
Šéf Kremľa na zasadaní kolégia FSB ďalej konštatoval, že počet teroristických útokov v Rusku sa minulý rok zvýšil. V tejto súvislosti poukázal na to, že väčšina z nich, rovnako ako v uplynulých rokoch je „nepochybne dielom ukrajinských spravodajských služieb a zahraničných kurátorov.“
Potreba poraziť Rusko je podľa Putina absolútna. „Doženú sa do extrému a potom toho budú ľutovať,“ vyhlásil.
Putin preto vydal príkaz „posilniť protiteroristickú ochranu energetickej a dopravnej infraštruktúry a verejných miest, zabezpečiť maximálne pokrytie kritických zariadení a v prípade potreby ich vybaviť dodatočnými bezpečnostnými opatreniami“.