Vedci zisťovali spojitosť medzi umelými sladidlami a poklesom kognitívnych schopností. Ukázalo sa, že šestica sladidiel hrá v procese kľúčovú rolu.
Sladidlá a pamäť: Čo ukázal výskum?
Umelé sladidlá majú vplyv na pamäť aj u ľudí do 60 rokov, ukázal výskum; Foto: fizkes/Shutterstock.com
Štúdia publikovaná v žurnále Neurology sa zamerala na vplyv sladidiel na riziko vzniku demencie. Vedci pritom sledovali takmer 12 800 dospelých v priemernom veku 52 rokov.
V rámci výskumu zisťovali účinky siedmich sladidiel:
- aspartám
- sacharín
- acesulfám k
- erytritol
- xylitol
- sorbitol
- tagatóza
Z výsledkov vyplýva, že konzumácia prvých šiestich sladidiel výrazne prispieva k úpadku kognitívnych schopností. Ľudia do 60 rokov, ktorí ich konzumujú najviac, podľa vedcov vykazujú pamäťové schopnosti človeka o 1,6 roka staršieho oproti rovesníkom.
„Náš výskum naznačuje, že konzumácia nízkokalorických a nekalorických sladidiel, najmä tých umelých a sacharidových alkoholov, dlhodobo negatívne ovplyvňuje kognitívnu funkciu.“
Autori v závere pripomínajú, že ide o pozorovaciu štúdiu. Kauzalitu preto bez ďalšieho výskumu nie je možné potvrdiť, no spojitosť medzi sladidlami a ich vplyvom na pamäť sa podľa nich preukázala.
Umelé sladidlá a ich vplyv na zdravie
Umelé sladidlá vplývajú na zdravie pozitívne aj negatívne. Ich účinky na svojom webe spresňuje zdravotnícka inštitúcia Mayo Clinic.
Pozitívne účinky:
- nižšie riziko vzniku zubných kazov
- nezvyšujú hladinu cukru v krvi
- krátkodobo pomáhajú pri chudnutí
Negatívne účinky:
- niektoré z nich vedú k nafukovaniu a hnačke
- niektoré výskumy naznačujú, že môžu ovplyvniť skladbu baktérií v črevách
Zdravotnícka inštitúcia hodnotí umelé sladidlá ako celkovo neškodné pre zdravie. Odporúča však pri ich konzumácii dohliadať na pitný režim.
„Dávajte si pozor na to, ako náhrady cukru ovplyvňujú vašu chuť na jedlo a nápoje. Vďaka týmto prísadám si môžete zvyknúť na chuť sladkého, a tak piť menej vody ako je potrebné,“ uzavrela Mayo Clinic.