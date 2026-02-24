Komisár pre deti Jozef Mikloško vyzýva v súvislosti so Zimnými olympijskými hrami 2026, ktoré sa skončili v nedeľu (22. 2.), na okamžitú reguláciu reklamy na hazard počas priamych športových prenosov v čase od 6.00 do 22.00 h.
Zdôraznil, že hazard prístupný deťom nie je a nesmie byť prirodzenou súčasťou športového zážitku a štát, ktorý toto toleruje, len legitimuje dílerské praktiky marketingu pod rúškom zákonnej regulácie. TASR o tom informovala Iveta Adamová z Úradu komisára pre deti (ÚKPD).
Mikloško tvrdí, že len počas semifinálového hokejového zápasu napočítal ÚKPD 31 reklám na hazard. Celkovo počas zimných olympijských hier, cielene počas zápasov slovenských reprezentantov, ich boli podľa Mikloška stovky. „Je neprijateľné, aby sme v mene ‚podpory športu' dopustili štátom posvätenú cestu k závislosti - stav, keď si dieťa pri pohľade na športový úspech podvedome vybaví kurzovú ponuku alebo logo stávkovej spoločnosti. Hoci som na to už upozorňoval, stále je alarmujúci laxný prístup legislatívy,“ dodal detský komisár.