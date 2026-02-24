Ak padne Ukrajina, ruský imperializmus bude stáť na slovenských hraniciach, tvrdí KDH.
Ochrana Ukrajiny nie je len otázkou medzinárodného práva, ale základnou morálnou povinnosťou. Dôležitá je aj v súvislosti s národným a bezpečnostným záujmom Slovenska. Ak totiž padne Ukrajina, ruský imperializmus bude stáť na slovenských hraniciach. Uviedlo to opozičné KDH pri príležitosti štvrtého výročia začiatku vojny na Ukrajine.
Za neakceptovateľné označilo pondelkovú (23. 2.) žiadosť predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu, ako aj zablokovanie európskych sankcií proti Rusku na pondelkovom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci. Slovenská vláda svojimi rozhodnutiami podľa hnutia robí z krajiny nespoľahlivého partnera a ťahá ju do medzinárodnej izolácie.
KDH tiež spomenulo, že po skončení vojny bude Ukrajinu čakať proces povojnovej obnovy a pre Slovensko to môže byť príležitosť na ekonomický a infraštruktúrny rozvoj. „Ak sa však chceme na tomto budovaní podieľať, musíme byť vnímaní ako dôveryhodný a spoľahlivý partner. Ukrajinci si veľmi dobre zapamätajú, kto im v najťažších chvíľach pomáhal a kto sa im otáčal chrbtom či dokonca podrážal nohy,“ dodalo hnutie.
Vojna na Ukrajine sa naplno začala 24. februára 2022, keď ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok „špeciálnej vojenskej operácie“ proti Ukrajine. Vojna medzi Ukrajinou a Ruskom je najväčším ozbrojeným konfliktom v Európe od druhej svetovej vojny. Európska únia, NATO a Spojené štáty a ďalšie krajiny v reakcii na ruský vpád na Ukrajinu uvalili na Rusko rozsiahle sankcie a začali Kyjevu poskytovať vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc. Rokovania o prímerí v roku 2025 obnovili Spojené štáty americké. Zatiaľ však neviedli k zastaveniu bojov a útokov.
Rusko v súčasnosti okupuje takmer 20 percent ukrajinského územia, pričom prakticky denne útočí na mestá, dediny a civilnú infraštruktúru, čo má za následok aj najhoršiu energetickú krízu od začiatku invázie.