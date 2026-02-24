Maďarsko a Slovensko nebudú môcť dlhodobo blokovať nové sankcie Európskej únie proti Rusku a opatrenia budú schválené, vyhlásil v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RBB Inforadio nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Očakávam, že Maďarsko bude súhlasiť,“ povedal šéf nemeckej diplomacie. Podľa jeho názoru chcel maďarský premiér Viktor Orbán pravdepodobne vyslať signál pred utorkovou cestou európskych lídrov do Kyjeva, kde si pripomínajú štvrté výročie ruskej invázie na Ukrajinu.
Wadephul súčasne kritizoval Orbánovu „priateľskú politiku“ voči Rusku. „Niekedy mám dojem, že venuje väčšiu pozornosť tomu, čo sa páči (ruskému prezidentovi) Vladimirovi Putinovi, ako tomu, čo slúži Európe. Ale nesmieme sa tým nechať znervózniť,“ povedal. V tejto súvislosti nemecký minister pripomenul, že odmietavým postojom zrádza Maďarsko svoju vlastnú históriu, keď koncom 80. rokov zohralo významnú úlohu pri zmenách, ktoré viedli k pádu železnej opony.
Podľa nemeckého ministra zahraničných vecí slovenský postoj pri blokovaní sankcií nie je taký dramatický ako v prípade Maďarska. „Problémy a otázky, ktoré tam existujú, sa dajú riešiť,“ povedal Wadephul v súvislosti so Slovenskom.
DPA k tomu napísala, že Maďarsko a Slovensko odôvodňujú blokádu sankcií tým, že v súčasnosti nedostávajú ropovodom Družba cez Ukrajinu ruskú ropu.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v pondelok na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci informoval, že SR mala k 20. sankčnému balíku výhrady, avšak nebola sama. Podľa neho vzniesli námietky viaceré krajiny s morskými prístavmi, kde by nesmeli dostávať takzvané tieňové lode prevážajúce tovar z Ruska žiadne služby. Slovensko podľa Blanára voči ďalším sankciám namietalo s tým, že by mohli narušiť aktuálne mierové rokovania medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi.
Maďarsko okrem blokovania sankcií znemožnilo aj prijatie rozhodnutia EÚ, ktoré by umožnilo poskytnúť Ukrajine kľúčovú finančnú pomoc. Celkovo ide 90 miliárd eur, z ktorých 60 miliárd eur je určených na konkrétne obranné kapacity, dodala agentúra.
Pri príležitosti štvrtého výročia začatia ruského útoku na Ukrajinu pripomenul Wadephul ruské neúspechy. „Putin nedosiahol ani jeden zo svojich vojnových cieľov. Každý deň zomierajú stovky mladých Rusov, to musíme tiež vidieť. Straty sú obrovské, pričom úspechom posledného roka vojny bolo dobytie jedného percenta územia Ukrajiny,“ povedal šéf nemeckej diplomacie pre RBB Inforadio.
Súčasne ubezpečil, že Ukrajina sa „môže na podporu Nemecka určite spoľahnúť“. Poukázal tiež na to, že Nemecko je už teraz jej najväčším vojenským podporovateľom.